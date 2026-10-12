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«Это стало новым дном». Африканец - о поведении Месси в прощальном матче

«Это стало новым дном». Африканец - о поведении Месси в прощальном матче

Тюнде Аделакун - это ассистент главного тренера сборной Бенина по футболу, высказался о поведении аргентинского нападающего Лионеля Месси во время его прощального матча за сборную Аргентины.

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