«РусГидро» и «Роснефть» будут совместно развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

В рамках деловой программы Восточного экономического форума компании «РусГидро» и Роснефть заключили соглашение о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщает пресс-служба «РусГидро».
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