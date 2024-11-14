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Царьград

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Неочевидную трудность в работе по мигрантам раскрыл подполковник ФСБ - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу"

Неочевидную трудность в работе по мигрантам раскрыл подполковник ФСБ - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу"

Неочевидную трудность в работе наших силовиков по мигрантам в прямом эфире раскрыл подполковник запаса ФСБ Андрей Попов - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу".

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Комментарии
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Игорь Васиков
Професси таксистов, курьеров и прочих шастающих надо запретить мигрантам!
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15 час.
Дмитрий Гурин
Поэтому и сидят Феды в миграционном контроле. Вот только почему начинают проверку по приезде мигранта а не перед выдачей разрешения на въезд?
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7 час.

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