ЦБ отменил комиссию для банков по ряду операций через СБП

Банк России с 1 апреля 2024 года освободит банки от уплаты комиссии за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, а также за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки, следует из сообщения регулятора.
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