«Масштабный капитальный ремонт школ – от кровли до инженерных коммуникаций, а также оснащение новейшим компьютерным оборудованием, интерактивными учебно-демонстрационными комплектами, современной удобной учебной мебелью и лабораториями для физики, биологии и химии стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».