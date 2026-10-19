«Масштабный капитальный ремонт школ – от кровли до инженерных коммуникаций, а также оснащение новейшим компьютерным оборудованием, интерактивными учебно-демонстрационными комплектами, современной удобной учебной мебелью и лабораториями для физики, биологии и химии стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».
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