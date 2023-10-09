В Брянске опубликовали график возможных отключений света с 9 октября

В Брянске и в Брянской области на текущей неделе запланированы временные отключения электричества. Они связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на сетях и объектах электросетевого хозяйства, к которым присоединены устройст .
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