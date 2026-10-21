Предпочтения разделились почти поровну: 44% выбрали бы государственную клинику, 42% — частную. Молодые люди и жители крупных городов чаще отдают предпочтение коммерческому сектору.
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