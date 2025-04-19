БПЛА ВСУ сбросил ВОП на Горловку

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) на Никитовский район Горловки. Об этом в Telegram-канале сообщает Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, информирует РИА Новости.