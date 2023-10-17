Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза

Объемы депозитов в юанях подскочили в три-четыре раза, сообщили «Известиям» в крупнейших банках. В ЦБ уточнили, что на вклады в валюте КНР теперь приходится 1,5% от всех депозитов — это порядка 600 млрд рублей.