Politico выгораживает Залужного: он был против вторжения в Курскую область

Politico пишет, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, являющийся сейчас послом Украины в Лондоне, был против наступления в Курской области, когда Владимир Зеленский впервые заговорил о нем в начале этого года и настаивал на его проведении.
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