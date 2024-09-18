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Politico выгораживает Залужного: он был против вторжения в Курскую область

Politico выгораживает Залужного: он был против вторжения в Курскую область

Politico пишет, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, являющийся сейчас послом Украины в Лондоне, был против наступления в Курской области, когда Владимир Зеленский впервые заговорил о нем в начале этого года и настаивал на его проведении.

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