Турецкая делегация посетит на этой неделе РФ, чтобы обсудить газовый хаб

Турецкая делегация планирует посетить Россию на текущей неделе с целью обсуждения деталей «газового хаба» и разработки календаря действий для ускорения работ, сообщил источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии