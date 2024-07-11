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РИА Новости: Соболев должен заменить Кассьерру, которого «Зенит» продаст в Саудовскую Аравию

РИА Новости: Соболев должен заменить Кассьерру, которого «Зенит» продаст в Саудовскую Аравию

Руководство «Зенита» планирует продать нападающего Матео Кассьерру в один из саудовских клубов. По информации РИА Новости, клуб намерен продать игрока после того, как подпишет нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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