Чем хороши Apple Watch 9? 

Новые Apple Watch 9 порадовали действительно полезными функциями. Гаджет смог удивить не только своей производительностью, но и продуманностью: он действительно создан для того, чтобы сделать жизнь пользователя проще, комфортнее и ярче.
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