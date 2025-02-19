Виктория Боня показала фигуру в прозрачной юбке

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась снимками с откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).