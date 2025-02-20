ЦБ не ведет переговоры с США о снятии экономических санкций с РФ - Набиуллина

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия и США намерены создать условия для возобновления сотрудничества стран в полном объеме.
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