Силва о борьбе за чемпионство: «Лучше быть в нашем положении, чем в положении «Ливерпуля». Им еще нужно сыграть на нашем стадионе»

Бернарду Силва высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ. «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков в 29 играх.

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