Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владимир Андрианов
    Что вы все прицепились к этим америкосам. Да, ни них клейма не где ставить, но Европа сама преуспела в русофобии, еще...Европа "отстраняе...
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МВФ спрогнозировал более позднее снижение места России в мировой экономике

МВФ спрогнозировал более позднее снижение места России в мировой экономике

По оценке МВФ, Индонезия опередит Россию по экономическому весу в мире, но произойдет это в 2029 году — на два года позже, чем ожидалось еще полгода назад.

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