Новость о возвращении в Россию жены иноагента, против которой уже давно должны были возбудить дело о дискредитации ВС РФ, не прогремела как гром среди ясного неба.
Пугачёва-Галкина опять вернулась. Песков устанет целовать руки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
эти патриоты израиля , как тараканы , ползут в теплые места , где деньги ,там и их родина .....
Ответить
1 д.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мумия решила срубить легкого бабла по быстрому - сняться в Голубом огоньке? А бойфренд остался защищать ИсраЭль? С Кипра?
Ответить
1 д.
Резидент 007
Куда смотрит Путин когда его работник демонстративно целует руку жене иноагента?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии