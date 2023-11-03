Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Кто то может ответит "Да был такой старый п,,,,ун в далёкие года. Даже я уже не помню,а молодёжь и знать его не знает..."Лишился всего и ...
  • cto talykova
    Не обижайте убогих. Они не могут понять, что ни кому уже не интересны. Время их ушло. Тихо мирно старели б и не лезли..."Лишился всего и ...
  • Nik
    Но ворованное, всегда тает намного быстрее, чем хотелось бы... К тому же их суперочень суперсильно огорчает их суперж..."Лишился всего и ...

Пугачёва-Галкина опять вернулась. Песков устанет целовать руки

Пугачёва-Галкина опять вернулась. Песков устанет целовать руки

Новость о возвращении в Россию жены иноагента, против которой уже давно должны были возбудить дело о дискредитации ВС РФ, не прогремела как гром среди ясного неба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
эти патриоты израиля , как тараканы  , ползут в теплые места , где деньги ,там  и их родина .....
Ответить
1 д.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мумия решила срубить легкого бабла по быстрому - сняться в Голубом огоньке? А бойфренд остался защищать ИсраЭль? С Кипра?
Ответить
1 д.
Резидент 007
Куда смотрит Путин когда его работник демонстративно целует руку жене иноагента?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх