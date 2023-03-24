Скандальное расследование журналистов так и не попало в официальные источники

Скандальное расследование журналистов не попало в официальные источники. Если бы люди знали всю правду, они бы пользовались смартфонами только в экстренных случаях.
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