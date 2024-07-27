Время песен со смыслом: ST выступил на фестивале "Таврида.АРТ"

Рэпер ST поделился эмоциями от выступления с музыкантом Сергеем Нихаенко на фестивале "Таврида.АРТ". Он отметил, что в творчестве обоих артистов есть песни со смыслом и именно для таких композиций сейчас настало время.
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