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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

НАТО установил две «красные линии» в противостоянии с Россией

НАТО установил две «красные линии» в противостоянии с Россией

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Запад обеспокоен провалами ВСУ на фронте в конфликте с Россией. По этой причине в НАТО установили для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство стран-участниц в конфликт.

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