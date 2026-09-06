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Нацист Карась: «Мне становится страшно, когда слышу грамотный русский язык»

Нацист Карась: «Мне становится страшно, когда слышу грамотный русский язык»

Главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась в панике хватается за оружие, когда слышит правильную русскую речь.

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