На Тамбовском пороховом заводе произошел пожар

Прошедшей ночью в Тамбовской области произошел пожар. В 0.22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода", сообщает Телеграм-канал ведомства.