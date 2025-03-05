Море, школа и много украшений — топ 10 женских модных весенних трендов 2025

Расскажем о том, что будет носиться в этом сезоне.фото: freepik.com/marymarkevichНовый сезон — как новый старт, когда появляется масса новинок для наших «серых» гардеробов, которые уже порядком «устали» от зимы.
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