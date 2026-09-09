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Калужские новости

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Курский спиртзавод судится с калужским «Кристаллом» за 62 миллиона рублей

Курский спиртзавод судится с калужским «Кристаллом» за 62 миллиона рублей

Курский спиртзавод поставил КЛВЗ спирта на 160,2 млн рублей, оплачено было только 100 млн. Дополнительно требуют неустойку 1,8 млн рублейСпиртзавод "Бекетовский" из Курской области пытается через арбитраж отсудить у калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" 62 миллиона рублей.

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