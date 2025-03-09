Три прогноза относительно переговоров по Украине: от перемирия до атомного апокалипсиса в Европе

Владимир Маслов Позавчера произошло довольно необычное событие, его нужно осмыслять. В Совете по международным отношениям (СМО) провели симпозиум "Обеспечение будущего Украины", на него пригласили советника Трампа по Украине Кита Келога, это очень большая честь, тем более он не является членом СМО.