Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Три прогноза относительно переговоров по Украине: от перемирия до атомного апокалипсиса в Европе

Три прогноза относительно переговоров по Украине: от перемирия до атомного апокалипсиса в Европе

Владимир Маслов   Позавчера произошло довольно необычное событие, его нужно осмыслять. В Совете по международным отношениям (СМО) провели симпозиум "Обеспечение будущего Украины", на него пригласили советника Трампа по Украине Кита Келога, это очень большая честь, тем более он не является членом СМО.

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