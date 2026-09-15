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C таким аккумулятором пускают в самолёты, он соответствует новейшему стандарту безопасности. Представлен Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

C таким аккумулятором пускают в самолёты, он соответствует новейшему стандарту безопасности. Представлен Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Новинка получила три разъёма, поддержку современных стандартов быстрой зарядки и синхронизацию с телефонами Oppo Oppo готовит к выходу новый компактный внешний аккумулятор 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000.

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