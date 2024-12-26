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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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26.12.24==На Норвегию после взрывов «Северных потоков» хлынул «золотой дождь»

Скандинавы оказались в тени англосаксов, но именно они получили миллиардные прибыли при переделе газового рынка Европы Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила четыре страны в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».

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