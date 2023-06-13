Аргументы недели

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Американский ведущий Моррис: Россия и Китай поставили «шах» США

В эфире программы Redacted News американский ведущий Клейтон Моррис сделал заявление о том, что в настоящее время Россия и Китай находятся на вершине глобальной шахматной доски, переиграв Соединенные Штаты.

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