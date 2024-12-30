Эксперт рассказала о полезных свойствах оливок

При выборе оливок следует внимательно осмотреть упаковку на наличие дефектов и убедиться в ее герметичности, а также обратить внимание на состав: лучше, если в нем будет минимальное количество консервантов и добавок.
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