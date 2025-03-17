Каждый метр земли в огне: как Курская область стала эпицентром битвы за будущее фронта

Подоляка шокировал деталями: лесополосы под Курском превратились в кровавые жернова Свежая сводка военного эксперта Юрия Подоляки от 17 марта 2025 года обнажила беспрецедентное напряжение на приграничных территориях Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии