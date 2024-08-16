"У Губерниева вообще сорвало крышу": Ведущий Матч ТВ заявил, что участие мужиков в женских сборных это нормально

был человеком, но стал пидаром для все Россиян, пора его гнать от кормушки на ТВ, пусть едет в любимую Францию и там освещает любимые соревнования извращенцев- кесарю- кесарево, не ожидал что он станет таким жалким ублюдком!

Алексей Тан

Глядя на Губерниевых, ... разных "Толстых", "Поповых", "Соловьёвых"... иногда действительно сожалеешь,.... что нет на них... ни ЕЖОВА, ни ЯгОды,... напомню, что писано в святом писании.... -" А те, кто совратит, моих малых сих.... да тому лучше будет, САМОМУ... повесить на себе на шею жернов и в море утопиться!.... (самоубийство, СМЕРТНЫЙ ГРЕХ.. и то оно для подобных особей... предпочтительней будет).