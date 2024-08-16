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"У Губерниева вообще сорвало крышу": Ведущий Матч ТВ заявил, что участие мужиков в женских сборных это нормально

"У Губерниева вообще сорвало крышу": Ведущий Матч ТВ заявил, что участие мужиков в женских сборных это нормально

Интересная жизнь с Vera Star Дмитрий Губерниев. Фото: vseprosport.ru Судя по всему известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, до сих находится под впечатлением XXXIII Олимпийских игр.

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Комментарии
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Геннадий Шалавеюс
был человеком, но стал пидаром для все Россиян, пора его гнать от кормушки на ТВ, пусть едет в любимую Францию и там освещает любимые соревнования извращенцев- кесарю- кесарево, не ожидал что он станет таким жалким ублюдком!
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21 час.
Алексей Тан
Глядя на Губерниевых, ... разных &quot;Толстых&quot;, &quot;Поповых&quot;, &quot;Соловьёвых&quot;... иногда действительно сожалеешь,.... что нет на них... ни ЕЖОВА, ни ЯгОды,... напомню, что писано в святом писании.... -&quot; А те, кто совратит, моих малых сих.... да тому лучше будет, САМОМУ... повесить на себе на шею жернов и в море утопиться!.... (самоубийство, СМЕРТНЫЙ ГРЕХ.. и то оно для подобных особей... предпочтительней будет).
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Этот умалишённый скоро себя сам сотрёт
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3 час.

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