Аварійна служба Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» опрацювала понад 8,5 тис викликів від дніпрян

З початку року аварійно-диспетчерська служба (АДС) Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» оперативно опрацювала більше 8,5 тис викликів від споживачів, з яких майже 6,9 тис звернень стосувались наявних витоків газу з газових мереж.
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