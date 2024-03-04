В Перми сотрудник полиции, находящийся на выходном дне, задержал мужчину, подозреваемого в пособничестве мошенникам

В последний день зимы начальник отделения полиции (дислокация г. Пермь) на особо важных и режимных объектах майор полиции Иван Котляров, находясь на выходном дне, зашел в подразделение банка, расположенного на ул.
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