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Немецкая компания разработала мобильную энергоустановку с АКБ для зарядки БПЛА

Немецкая компания разработала мобильную энергоустановку с АКБ для зарядки БПЛА

Немецкая компания Click & Power GmbH представила новую разработку для мобильной доставки и обеспечения электроэнергией оборудования и военной техники в полевых условиях, включая зоны проведения боевых операций.

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