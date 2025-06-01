Минобороны: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных

Общие потери боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных, сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки ведомства, в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял более 200 боевиков.
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