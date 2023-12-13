Судмедэксперт объяснил агрессию пациентов в адрес медработников новостями о «врачах-убийцах»

Судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры судебной медицины РУДН, создатель крупнейшего телеграм-канала о врачебных ошибках «Крокодил ЯтроГена» Руслан Калинин выступил в Госдуме на «круглом столе» о правовой защите медработников.
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