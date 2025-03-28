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409-ю ракетку мира Ходзич дисквалифицировали на три месяца за тренировку с дисквалифицированным на 15 лет экс-игроком

409-ю ракетку мира Ходзич дисквалифицировали на три месяца за тренировку с дисквалифицированным на 15 лет экс-игроком

Причиной стало то, что ее консультировал Жорди Марсе-Видри – бывший теннисист, отбывающий 15-летнюю дисквалификацию за договорные матчи.

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