Нефть растет в цене – инвесторы отреагировали на результаты выборов в США Татьяна АрестоваНа азиатских площадках утром 7 ноября наблюдался рост цен на нефть после распродажи, вызванной президентскими выборами в США.
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