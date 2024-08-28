Бывший тульский губернатор Алексей Дюмин отмечает день рождения

28 августа свой 52-ой день рождения отмечает экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Тульские новости» от всей души поздравляют Алексея Геннадьевича с этим важным днем!28 августа свой 52-ой день рождения отмечает экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии