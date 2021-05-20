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Китаянка думала, что купила мини-пига, но ей продали свинью, которая быстро выросла до 150 кило

Китаянка думала, что купила мини-пига, но ей продали свинью, которая быстро выросла до 150 кило

20 Май — Карликовые поросята ценятся китайцами гораздо выше обычных кошек и собак. Чжан Ли покупала себе милого мини-пига в качестве домашнего питомца и все шло хорошо, пока животное не выросло в настоящую фермерскую свинью весом в 150 килограммов.

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