В Великом Новгороде разыскивают «самокатчика», сбившего ребёнка

Как сообщила начальник пресс-службы УГИБДД по Новгородской области Татьяна Лапина, 11 июня в Великом Новгороде зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девочка получила телесные повреждения.
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