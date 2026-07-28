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Расшаренные чаты Claude AI попали в индекс Google вместе с ключами крипто-кошельков

Расшаренные чаты Claude AI попали в индекс Google вместе с ключами крипто-кошельков

На выходных 26–27 июля пользователи Reddit обнаружили, что диалоги с ИИ-моделью Claude от Anthropic, отправленные через встроенную функцию "поделиться", индексировались поисковой системой Google и становились доступны любому по специальному запросу.

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