Расшаренные чаты Claude AI попали в индекс Google вместе с ключами крипто-кошельков

На выходных 26–27 июля пользователи Reddit обнаружили, что диалоги с ИИ-моделью Claude от Anthropic, отправленные через встроенную функцию "поделиться", индексировались поисковой системой Google и становились доступны любому по специальному запросу.
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