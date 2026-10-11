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Курские новости

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В Курске обустраивают парк семейного отдыха «Курская сказка»

В Курске обустраивают парк семейного отдыха «Курская сказка»

В парке «Курская сказка» появятся 25 аттракционов, первым установили «мёртвую петлю». Параллельно реставрируют мемориал «Памяти павших» и устанавливают памятник Леониду Брежневу.

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