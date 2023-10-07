У Пенагона конфуз: Янки имитируют на своих полигонах бои с русскими — и всегда проигрывают

Глава Национального учебного центра Сухопутных войск США «Форт-Ирвин»: «Нам далеко до ВСУ» Александр Ситников На фото: боевая работа расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.