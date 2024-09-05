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В США начался финальный этап предвыборной гонки

В США начался финальный этап предвыборной гонки

250 прочтений Вчера Ровно через два месяца (5 ноября 2024 года) американцам предстоит решить, кто разместится в Овальном кабинете Белого дома на следующие четыре года: демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп.

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