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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Раздражительный секс

При длительных отношениях в интимной жизни пары начинается развальный период. Казалось бы недавно вы занимались сексом каждый день, и даже по нескольку раз в день, теперь же 2-3 раза в месяц для вас становиться каторгой, поэтому партнеры, чаще всего женщины, ищут отговорки и причины для отказа в ….

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