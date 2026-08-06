Новый министр обороны Британии дал обещание Украине

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте. Такое обещание дал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев, сообщает The Daily Mail.
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