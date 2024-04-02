ВСУ теряют логистический хаб в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике теряет статус важного логистического хаба для ВСУ, поскольку российские войска контролируют ведущие туда дороги, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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