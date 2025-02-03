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Проверенные способы защититься от энергетических вампиров и сохранить свои силы

Проверенные способы защититься от энергетических вампиров и сохранить свои силы

Проверенные способы защититься от энергетических вампиров и сохранить свои силы Алёна Юрьева Вы когда-нибудь замечали, что после общения с некоторыми людьми чувствуете себя выжатыми, словно лимон? Возможно, вы столкнулись с энергетическими вампирами — людьми, которые питаются вашей энергией, вызывая усталость, раздражение и опустошённость.

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